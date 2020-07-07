Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

'ye geldiği günden bu yana kırılmadık rekor kazanılmadık kupa bırakmayan basketbolun efsane ismi Obradovic, takımdan ayrılmıştı. Obra ayrıldıktan sonra bile Fenerbahçe'ye yardım etmeye devam etti ve Kokoskov onun önerisiyle takıma kazandırıldı. Ancak Kanarya'da, Datome ve Williams'ın ardından bir yıldızın daha takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte yeni koç Kokoskov'un Fenerbahçe planı ve o isim...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 11:58 Son Güncelleme: 7.7.2020 12:00 ABONE OL
Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yerine Kokoskov getirilmişti.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

NBA'de ilk Avrupalı başantrenör olma özelliği de bulunan Sıpr koç, Obradovic ve 'nin efsane isimlerinden 'in olumlu referansları sonrası görevi kabul ettiğini belirtmişti.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

Obradovic'ten sonra 'nin bulabileceği en iyi isim olarak lanse edilen Kokoskov'un, oynattığı stili de Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak cinsten.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

Sırp koç, idolü Obradovic'in aksine uzunlardan çok kısaları ön planda tutuyor. Hızlı oynatmayı seven Kokoskov'un, transferde de buna göre hareket edeceği biliniyor.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

BİR AYRILIK DAHA!

Sarı-lacivertlilerde Obradovic'in ardından ilk olarak Datome ile yollar ayrılmıştı. Gigi, ülkesine dönmek isterken Milano ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

'ye geldiğinde taraftarları heyecanlandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen Derrick Williams da sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

Takımı'nın başantrenörü olan Jasikevicius da Ante Tomic'in yerini Jan Vesely ile doldurmak istiyor.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen , yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi

Kokoskov'un bu transfere izin verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de 3. ayrılık! İşte yeni adresi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA