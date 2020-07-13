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Galatasaray'dan Zenit'e oldu

forması giyen ABD'li pota altı oyuncusu , 'nın Zenit ekibine oldu.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 15:43 ABONE OL
Alex Poythress Galatasaray'dan Zenit'e transfer oldu

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li pota altı oyuncusu Alex Poythress'i kadrosuna kattı.

Zenit Kulübü, 26 yaşındaki Poythress ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers ve Atlanta Hawks formaları giyen 2,06 metre boyundaki Poythress, Çin'in Jilin Northeast Tigers takımında oynadıktan sonra geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'ya transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı formayla ING Basketbol Süper Lig'de 12,3 sayı, 5,9 ribaunt ortalamaları yakalayan Poythress, ULEB Avrupa Kupası'nda ise maç başına 13,6 sayı, 7,1 ribauntla oynamıştı.

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Alex Poythress Galatasaray'dan Zenit'e transfer oldu
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