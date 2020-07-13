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ile 'i satın aldı

'in başantrenörü ile deneyimli futbolcu , 'da ikinci ligde mücadele eden takımını satın aldılar. Reale Mutua Torino Basket'in Serie A'ya çıkması durumunda hisselerin tamamının alınacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 15:33 ABONE OL
Arda Turan ile Ergin Ataman Reale Mutua Torino Basket'i satın aldı

Arda Turan ve Ergin Ataman'dan sürpriz bir girişim geldi. Sportando'nun haberine göre tecrübeli koç, Arda Turan ile beraber bir Türk yatırımcıyı da projeye dahil etti ve İtalya'dan takım aldı.

TORINO BASKET ARTIK TÜRKLERİN
Ergin Ataman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Reale Mutua Torino Basket'i satın aldıklarını ifade etti. Öte yandan Ataman, takımın önümüzdeki sezon Serie A'ya yükselmesi halinde kulübün tamamının hisselerini alacaklarını ifade etti.

KOÇLUĞA DEVAM EDECEK Mİ?
Tecrübeli antrenör, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "İki üst düzey ortağım bulunuyor. Bunlardan biri, Türkiye'nin en büyük Spor Menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Anadolu Efes'in koçu olarak görevimi sürdüreceğim. Torino Basket, Serie A'ya yükselirse tamamını satın alacağız." dedi.

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Arda Turan ile Ergin Ataman Reale Mutua Torino Basket'i satın aldı
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