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'a 'ndan kötü haber

'de forması giyen deneyimli oyun kurucu 'nun 6-8 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 14.7.2020 13:40 ABONE OL
Los Angeles Lakers'a Rajon Rondo'ndan kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu Rajon Rondo, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

Lakers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Rondo'nun sağ el başparmağında kırık tespit edildiği duyuruldu.

Bu hafta takım kampından ayrılacağı ve ameliyat edileceği açıklanan 34 yaşındaki Rondo'nun sahalara dönmesinin 6-8 hafta süreceği kaydedildi.

Takımıyla bu sezon 48 maça çıkan ABD'li basketbolcu, 7,1 sayı, 5 asist, 3 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

NBA'de yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

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Los Angeles Lakers'a Rajon Rondo'ndan kötü haber
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