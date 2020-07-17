Galatasaray transferi açıkladı! Alex Hamilton...

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li guard Alex Hamilton'u kadrosuna kattı. Maccabi Rishon'dan transfer edilen 26 yaşındaki yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Florida doğumlu 26 yaşındaki oyuncu, 1.93 boyunda.

5 Ekim 1993'te dünyaya gelen Alex Hamilton, basketbol kariyerine doğduğu şehirde bulunan Chipley Lisesi'nde başladı. Kolej tercihini ise 2012 yılında Louisiana Tech'ten yana kullandı ve dört yıl boyunca Louisiana Tech forması giydi. Louisiana Tech tarihinin en fazla sayı üreten, en fazla asist yapan ve en fazla top çalan beş oyuncusu arasında yer aldı. 19.8 sayı, 5.7 ribaund, 6.2 asist ve 2 top çalma istatistikleri yakaladığı kolej kariyerinin son yılında Conference USA Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Mezuniyeti sonrası 2016 ve 2018 yılları arasını NBA G League takımlarından Santa Cruz Warriors'ta geçiren Hamilton, ilk Avrupa deneyimi için 2018 Eylül'ünde Litvanya ekiplerinden Juventus Utena ile sözleşme imzaladı. 11 lig maçında 13.4 sayı, 4 ribaund, 3.6 asist ve 2.2 top çalma istatistikleri tutturdu. Aynı sezonun Aralık ayında İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Rishon ile sözleşme imzaladı. Rishon'daki ilk sezonunda ligin en fazla asist yapan dördüncü oyuncusu olurken (5.1), 13.1 sayı, 4.1 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamalarını da yanına ekledi ve takımını İsrail Ligi finallerine taşımayı başardı.

Rishon'daki ikinci sezonunda EuroCup'ta da mücadele etti. Geride bıraktığımız EuroCup sezonunun üçüncü hafta MVP'si seçildi. İsrail ekibiyle lig mücadelesine halen devam eden Hamilton, şu anda takımıyla play-off çeyrek final serisinde yer alıyor.

Özellikle atletizmi, savunmada top çalma ve saha görüşü/pas kabiliyetiyle öne çıkan Alex Hamilton Avrupa'da değeri yükselen bir oyuncu profili çiziyor.