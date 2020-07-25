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Kokoskov'un yardımcılarını açıkladı

Sırp başantrenör Obradovic'in ardından takımı 'a emanet eden 'da, yardımcı ve teknik ekip de belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Kokoskov'un yardımcılıklarını , , ve 'un yapacağı bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 16:12 Son Güncelleme: 25.7.2020 16:13 ABONE OL
Fenerbahçe Beko Kokoskov'un yardımcılarını açıkladı

Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları ve teknik ekibi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; 2020-2021 sezonunda Sırp başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcılıklarını Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı bildirildi.

Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibi ve görev dağılımı şöyle:
Başantrenör: Igor Kokoskov
Yardımcı antrenör: Erdem Can
Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic
Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ
Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz
Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener
Kondisyoner: Predrag Zimonjic
Kondisyoner: İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

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Fenerbahçe Beko Kokoskov'un yardımcılarını açıkladı
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