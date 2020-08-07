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resmen açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?

, "Basketbola Dönüş Protokolü'nü" açıkladı. Federasyon, 'ni 'de başlatmayı planladıklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 15:34 Son Güncelleme: 7.8.2020 15:37 ABONE OL
TBF resmen açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, federasyonun internet sitesinde yer alan protokolün, çok kapsamlı ve güçlü iletişim kurularak hazırlandığı belirtildi. Detaylı ve titiz bir şekilde tüm kurumların alması gereken tedbirlerin, TBF Sağlık Kurulunun önerisiyle protokolde açıkça anlatıldığı ifade edildi.

Toplam 57 sayfa ve 11 ana başlıktan oluşan protokolde, liglerin başlangıç tarihi de açıklandı. Protokole göre, ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de start alacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise 16 Ekim'de başlaması planlanıyor.

BÜTÜN İHTİMALLER DÜŞÜNÜLDÜ

TBF, yayımladığı protokolle liglerin başlamasıyla ilgili çeşitli senaryoları da paylaştı.

Bütün alternatiflerin hazırlandığı protokole göre, eğer ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de başlayamazsa ya da ilk 8 hafta içinde müsabakalar süresiz durdurulursa, "Kısaltılmış Sezon Süreci" (2. Etap) devreye girecek. 2. Etap ise 9 Ocak'ta başlayacak. İlk iki etapta sıkıntı yaşanması durumunda, "Sezonu Sonuçlandırma Süreci" (3.Etap) kısmına geçilecek. 3. Etap için oynanma kararı verilmesi durumunda tarih daha sonra açıklanacak.

2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi bir etapta müsabakaların durması ve devamına imkan kalmadığına karar verilmesi durumunda ise "Beyaz Sezon" ilan edilecek.

Diğer ligler için de bu prosedür geçerli olacak.

HAZIRLIK MAÇLARI 1 EYLÜL'DE

TBF, yayımladığı protokolle kulüplerin hazırlık maçı takvimini de belirledi. Buna göre, çalışmalarına başlayacak kulüpler, 1 Eylül'den itibaren hazırlık maçı organize edebilecek.

48 SAAT ÖNCEDEN TEST YAPILACAK

TBF, maçlardan önceki Covid-19 testlerinin kurallarını da açıkladı. Teknik heyet, sporcular ve saha görevlileri, maçlardan 48 saat önce Covid-19 testine girecek. Test sonuçlarına göre maçların ertelenme kriterleri de bu protokolde belirlendi.

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TBF resmen açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?
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