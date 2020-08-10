Galatasaray Doğa Sigorta, Brock Motum ile sözleşme imzaladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Valencia Basket forması giyen Avustralyalı basketbolcu Brock Motum'u renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtilerek, "Oyuncumuza hoş geldin der, formamızla sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İlk profesyonel deneyimini İtalya'nın Virtus Bologna takımında yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu, bir sezon sonra ülkesine döndü ve 2014-2015 sezonunu Adelaide 36ers takımında geçirdi. 2015-2016 sezonunda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına transfer olan Motum, 2017-2018 sezonunda Anadolu Efes ile anlaştı ve burada 2 sezon forma giydi. Brock Motum, geçtiğimiz sezon Valencia Basket ile THY Euroleague'de 20 müsabakaya çıktı ve 6.2 sayı, 1.5 ribaund ve 0.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.