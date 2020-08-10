Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray Doğa Sigorta, Brock Motum ile sözleşme imzaladı

, ile sözleşme imzaladı

, Avustralyalı basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 23:20 ABONE OL
Galatasaray Doğa Sigorta, Brock Motum ile sözleşme imzaladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Valencia Basket forması giyen Avustralyalı basketbolcu Brock Motum'u renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtilerek, "Oyuncumuza hoş geldin der, formamızla sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İlk profesyonel deneyimini İtalya'nın Virtus Bologna takımında yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu, bir sezon sonra ülkesine döndü ve 2014-2015 sezonunu Adelaide 36ers takımında geçirdi. 2015-2016 sezonunda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına transfer olan Motum, 2017-2018 sezonunda Anadolu Efes ile anlaştı ve burada 2 sezon forma giydi. Brock Motum, geçtiğimiz sezon Valencia Basket ile THY Euroleague'de 20 müsabakaya çıktı ve 6.2 sayı, 1.5 ribaund ve 0.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı! 10 Ağustos MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? 2020 ilkokul, ortaokul ve lise okullar açılacak mı?
Şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 Ağustos Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Ağustos 2020 Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
LGS tercih sonuçları 2020 (Lise yerleştirme sonuçları) sorgulama ekranı | MEB ile e okul LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?
2020 MEB ile Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! Özel ve devlet okullar açılacak mı?
9 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Süper Loto sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı burada!
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki "Arsız güçlü olunca…"
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Doğa Sigorta, Brock Motum ile sözleşme imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA