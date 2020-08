Ergin Ataman: Euroleague’e kırgınım

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın hayatının anlatıldığı 'Zafere Giden Yol' adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Kitabından kendisi için sürpriz olduğunu belirten Ataman, "Yoğun geçen sezonda niyetim yoktur. Yılbaşına doğru yıllardır beni takip eden basketbol yazarı Gökhan German beni aradı. Önemli bir konu görülmek istediğini söyledi. Fanatik yayınlarının benim ilk basketbola başladığım günden bugüne kadar hikayemi kitap haline getirmek istediklerini söyledi. Yön verebilecek bir kitap yapmak istediklerini söylediler. Hamit Turhan ile bunu yapabileceklerini söylediler. Fikir hoşuma gitti. Kafamda kitap yazarım düşüncesi vardı. Bazen kamp dönemlerinde bazen boş zamanlarda, liglerin ertelendiği dönemlerinde aktı gitti. Bazı detaylar kaçmış olsa da basketbolla tanışmam, çalıştırdığım takımlarda yaşadığım maceralar var. Kendisini örnek aldığım, kitabın da ön sözünü yazan Aydın Örs'e şükranlarımı iletmek istiyorum" dedi.

"EUROLEAGUE OYNANABİLİRDİ"



Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi başlayacaklarını söyleyen Ergin Ataman, "Pandemi sürecinde her oyuncumuza salonumuzda her türlü imkanı tanıdık. Yeni bir dönem başlayacak. Bu döneme son Türkiye şampiyonu, son Euroleague finalisti olarak giriyoruz. Yarım kalan sezonun Türkiye lideri, Euroleague lideri olarak gireceğiz. Kadromuzu aynen korduk. Bazı rakiplerimiz bizi geçmek adına kadrolarını kuvvetlendirmeler yaptı. Pandemiden dolayı basketbolda ilginin azalacağı düşünüyordu. Özellikle 6-7 ekip üst düzey takım kurdu. CSKA Moskova, Barcelona, Real Madrid, Milano, Olympiakos, Panathinaikos, Fenerbahçe gibi birçok kulüp ile mücadeleye gireceğiz. Geçen sene rüzgarı arkamıza almıştık. O rüzgar çok hızla ilerleyen bir rüzgardır. Sonunu getiremedik. Sonu getirebilirdik. Futbolda Şampiyonlar Ligi'nin oynandığı gibi Eurolaegue de böyle sonlandırabilirdi. Yeni sezonda rakiplerimiz yine aynı. Biz aynı yine hedef ile sezona başlayacağız" diye konuştu.



Corona virüsün artık hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Ataman, "Önemli olan herkesin dikkatli olması lazım. Takımların kalabalık, uzak yerlerden durmaları gerekiyor. Euroleague maratonu boyunca ilaç konusunda hızlı bir ilerleme oluncaya kadar Euroleague takımlarının daha profesyonelce hareket etmeleri gerekmekte. Takımların her birinin yolculuklarda özel uçak konusunda Euroleague'in bir şey yapması lazım. Euroleague'in isim sponsoru Türk Hava Yolları. Kulüplere destek verilmesi lazım. Futbolda olduğu gibi özel uçaklarla, kamp yaptıkları otellerde bir takım izolasyonlarla, havalimanlarında ayrı kapılardan çıkış gibi. Euroleague'in çok profesyonel bir yapı kurması lazım. Bazı oyuncular senede 3-4 milyon Dolar para kazanıyor. Euroalegue'in 400-500 milyon dolar'a varan bir ekonomisi var. Testler mutlaka yapılacaktır. Futbolda Avrupa'nın her ülkesinde ligler tamamlandı. Bazı oyuncular pozitif çıktı ve izole edildi. Herhangi bir kayıp yaşanmadı. Spor seyirci ile güzel. Her ülkenin kendi sınırları içerisinde Sağlık ve Spor Bakanlıklarının alacakları kararlar uygulanacaktır. İlk başlangıçta yüzde yüz olamasa da yüzde 30-40 seyirci ile oynanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Türk antrenörlerin yurt dışında görev almaları konusunda sıkıntı yaşadığı ile ilgili sorulan soruya Ergin Ataman, "Milliyetçilikle yaklaştığımız zaman bu çok banal bir şey olarak kalıyor. Ben bunun dışına çıkmak istiyorum. Bazı zorluklar var. Avrupa Birliği üyesi değilim. İtalyanlar, Sırplar bunu yapabiliyorlar. Hiç kimse bir Türk antrenörü Avrupa'daki takım başına Türkiye'de elde ettiği başarı ile kendi takım başına koymaz. Kendi Türk takımlarımız ile Avrupa'da başarı elde etmemiz lazım. Avrupa'da çalışmanın tek yolu bu. Montepaschi Siena'ya transfer oldum. 34 yaşındaydım. Tek bir sebebi vardı. O sezon Efes ile Euroleague ile Final-Four oynadım. Bunlar çok önemli. Kendi takımında Avrupa kupalarında derece yapacaksın. Bunlar olmadan Türk antrenörleri Avrupa'da takım çalıştıramaz. Futbolda da aynı şey geçerli. Fatih hoca UEFA Kupası'nı kazandı" diye cevap verdi.



Sırp basketbolcu Vasilije Micic'in durumu hakkında konuşan deneyimli başantrenör, "Micic 3 yıl önce Philadelphia tarafından draft edilmişti. Kontratında çıkış opsiyonu vardı. NBA'de bu sezon işler çok karıştı. O açıdan da Micic beklemiş olduğu teklif gelmedi. Bizle birlikte olacak. Aynı şey Larkin içinde geçerli. Bu sezon başında haziran ortalarında iki dizinden de operasyon geçirdi. Orada bir temizlik yapıldı. Basit bir operasyon ama 3 aylık rehabilitasyon süreci vardı. NBA çıkış opsiyonu vardı ama bu onu kullanmadı. Önümüzdeki sene Efes'te görev alacak" dedi.



Shane Larkin'in Türk pasaport almasına rağmen Türk statüsünde oynatamadıklarını ifade eden Ergin Ataman, "Bizim açımızdan şöyle bir sorun var. Geçtiğimiz yıl Türk olduktan sonra Larkin'in sözleşmesinde yenileme yaptık. Larkin, Türk statüsünde oynayacağı için yenileme talep etti. Biz de bunu karşıladık. Birkaç yıldır Anadolu Efes'te devşirme oyuncu yoktu. Rakibimiz Fenerbahçe'de Ali Muhammed oynarken biz böyle hakkımız kullanmadık. Biz bunu kullanmaya karar verdik. Kulübümüz ciddi fedakarlık yaptı. Ancak olimpiyat elemelerinin ertelenmesiyle birlikte Larkin, Türk Milli Takımı'nda henüz maça çıkamamış oldu. Yapılan yönergeler gereği Larkin'i Türk olarak oynatamıyoruz. TBF yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda girişim bulunmadığı takdirde biz Larkin'i sezon başında yabancı olarak oynatırsak sezon içerisinde oynanacak olan milli maçlardan sonra Türk statüsüne geçirme şansımız yok. Sezon içerisinde statü değiştirilemiyor. Bu da paradoks yapıyor. Türk Milli Takımı'nda oynamak için Türk olan Türkiye'nin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gururla seyrettiği bir oyuncu Türk olarak oynayamayacak. Biz de bu konuda kararsızız. Belki de Larkin'i çok uzun bir süre Türkiye Ligi'nde oynatmayabiliriz. Federasyonumuzdan ve bakanlığımızdan destek bekliyoruz. Tük olmuş bir oyuncunun Türkiye'de de Türk statüsünde oynamasının hem bizim hem de milli takım açısından önemli olduğunu belirtmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

"EUROLEAGUE'E KIRGINIM"



Euroleague'de sezonun sonlandırılmasından sonra Anadolu Efes'in onure edilmemesinden dolayı Euroeleague yönetimine kırgın olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Biz bütün sezon boyunca Euroleague bayrağı en üst seviyede taşıdık. Normal sezonun yüzde 80'nin oynandığı bir yerde ciddi bir puan farkı ile liderdik. Bunun için sadece sonuçlar olarak değil, oynadığımız basketbolun dünyada takdir edilmesi var. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yaptığımız atmosferin artışı var. Biz 3 bin seyirciden 13-14 seyirci ortalamalarına geldiği, hiçbir kötü tezahüratın olmadığı, ailelerin geldiği keyif aldığı bir ortam yaptık. 'Bazı liglerde olduğu gibi bizi şampiyon ilan edin' demedik. Sonuçta şampiyonluğun final-fourda belirleneceğini biliyorduk. Biz hep Euroleague'in oynanması için çaba sarf ettik. Euroleague'in devam etmesi konusunda çaba göstersen tek kulüp biz oldu. Bunun karşılığında gönül isterdi bir onurlandırma yapılsın. Sanki her şey bir anda bir sezon çöpe gitti gibi algı yapıldı. Euroleague'e bu konuda biraz kırgınım. Sinan Erdem Spor Salonu'nda kazandığımız kupaların bayrakları asılıdır. Belki orada efsane sezonun hakkını vermek için oraya kupasız bir bayrağını oraya çekebiliriz. Yönetim kurulumuzun onayına koyarız. Kupamız müzemizde yok ama o da bize bu sezonun hedefi olacak. İnşallah o kupayı müzemize getireceğiz" şeklinde konuştu.



Ergin Ataman ayrıca kariyerinde pişman olduğu bir anın sorulması üzerine, Montepaschi Siena'dan ayrılmak olduğunu ifade etti.