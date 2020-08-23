Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası! 1 personelin testi pozitif

Galatasaray Kulübü, basketbol A kadın takımında bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tarafından Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için dün sabah yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda ekipten bir personelde pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.



Personelin klinik bir şikayetinin olmadığı ve izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı belirtildi.