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'nda corona virüsü vakası! 1 personelin testi pozitif

'nda bir personelin corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Yapılan bilgilendirmede, salgına yakalanan kişinin tedavisine başlandığı duyuruldu.

DHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 19:05 ABONE OL
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası! 1 personelin testi pozitif

Galatasaray Kulübü, basketbol A kadın takımında bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tarafından Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için dün sabah yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda ekipten bir personelde pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.

Personelin klinik bir şikayetinin olmadığı ve izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası! 1 personelin testi pozitif
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