Ergin Ataman: Obradovic'in ardından Phil Jackson da olsanız...

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in gidişi ve Igor Kokoskov'un gelişini değerlendirerek, "Obradovic gibi büyük bir efsanenin arkasından siz Phil Jackson da olsanız işiniz kolay değil. Ama bunlar da sporun doğasında olan olağan şeyler. Fenerbahçe'de bir kabuk değişikliği oldu ama ben yine Fenerbahçe'yi EuroLeague'in önemli takımlarından birisi olarak görüyorum. Fenerbahçe, Türkiye'de bizim en ciddi rakibimiz olur. EuroLeague'de de Final Four'un önemli adaylarından birisi olur" yorumunu yaptı.



Koronavirüs pandemisi nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de lider götürdüğü sezonların iptal edilmesiyle başarılı geçen sezonu şanssız kapatan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, EuroLeague ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) beyaz sezon kararından Obradovic'in gidişi ve Kokoskov'un gelişine, Anadolu Efes'in gelecek sezonki hedeflerinden Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



"EUROLEAGUE'İN BU ŞEKİLDE YOK SAYILMASINI HİÇ BEKLEMİYORDUK. BU KADAR EMEĞİN YOK SAYILMASI, SPOR TARİHİNE BÜYÜK BİR HAKSIZLIK OLARAK GEÇTİ"

Avrupa'da sporda büyük bir haksızlığa uğrayan en önemli takımın Anadolu Efes olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Çünkü EuroLeague gerek dünyada çok izlenen bir spor organizasyonu gerekse de Avrupa'da futboldaki Şampiyonlar Ligi'nden sonra en çok izlenen organizasyonlardan bir tanesi. Anadolu Efes 2019'daki finalden sonra geçtiğimiz sezon müthiş bir performans gösterdi. Sahada ve İstanbul'da gösterilen performans, hem oyuncu bazında hem de takım bazındaki skorlar, kırılan rekorlar, 34 maçlık normal sezonun 28'inin oynandığı bir sezonda 24 galibiyetle en yakın rakiplerinden 2 galibiyet önde olması ve otoriteler tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen bir takımdı Anadolu Efes. Evet, o dönemde maçlar durduruldu. Durdurulması da doğaldı, tüm sportif olaylar durduruldu. Ama bizim beklentimiz, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi, NBA'de olduğu gibi, futboldaki Avrupa liglerinde ve basketbolda İspanya, Almanya, İsrail liglerinin sonuçlandırıldığı gibi, EuroLeague'in de tamamlanmasını bekliyorduk. Bu şekilde yok sayılmasını hiç beklemiyorduk. Son anda verilen karar doğrultusunda beyaz sezona gidildi. Biz şampiyon olabilirdik de olmayabilirdik de. Yarı finalde veya finalde de kaybedebilirdik. Bütün bir sezonu emeğini ya kazanarak ya da kaybederek, mücadele ederek alacaktık. Bu kadar maç, bu kadar emek, maddi manevi bu kadar yapılan yatırımlar, oyuncuların terinin, taraftarın sesinin yok sayılması spor tarihine büyük bir haksızlık olarak geçti. Bugün bakıldığı zaman Şampiyonlar Ligi maçlarını seyrederken içimiz açıyor, bir basketbolsever olarak, Anadolu Efes'in antrenörü olarak. Son 5-6 aydır üst düzeyde basketbol konuşulmuyor. Hele Türkiye'de hiç konuşulmuyor. Türkiye'de niye oynanmadığının hiçbir açıklaması yok. Haydi Avrupa'da 10 farklı ülke takımı, ciddi bir lojistik lazım. Ama BSL'nin aynen futbol ligi gibi oynanmaması için hiçbir sebep yoktu" ifadelerini kullandı.



"TBF'YE KIRGINLIĞIMIZIN SEBEBİ, EUROLEAGUE'DEN ÖNCE KARAR AÇIKLAYIP EMSAL TEŞKİL ETMELERİ"

EuroLeague'in beyaz sezon kararından 10 gün önce Türkiye Basketbol Federasyonu'nun beyaz sezon kararını açıklamasına kırıldıklarını kaydeden Ataman, şöyle konuştu: "Bizim TBF'ye olan kırgınlığımız da, EuroLeague'in açıklamasından 10 gün önce yapılmış olması da bir emsal teşkil etti. Biz ligleri, temmuz ayında veya haziran sonunda oynatacağız deseydi, EuroLeague de belki lider Efes'in olduğu, Fenerbahçe'nin olduğu bir EuroLeague'i yok sayarken daha çok düşünmek zorunda kalacaktı. Yazık oldu. Biz hiçbir zaman geriye dönüp bakmıyoruz. Biz lideriz, bazı ülkelerde futbolda, basketbolda lider takımlar şampiyon ilan edildi, biz bunun peşinde olmadık. Biz hep bu ligin oynanması için her şeyin yapılması gerektiğini belirttik. Oynanmadı. Bunun karşılığında da ne bir plaket, ne bir onurlandırma, hiçbir şey yapılmadı. İlerleyen dönemlerde yapılacak mı bilmiyorum ama EuroLeague planlandığı gibi temmuz ayında oynanmış olsaydı, tüm dünyada vaka sayıları daha makul sayılardaydı. Şimdi daha yüksek vaka sayılarında EuroLeague başlayacak. Eylül ayının ortalarında bir EuroLeague sezon öncesi turnuva planı yapılıyor. Özel turnuvayı yapıyorsun da, 2019-2020 sezonunu sahada neden sonuçlandırmadın konusuna gelince, bana biraz tuhaf geldi. Ama kurumların kararına söylenecek bir şey yok. Biz eleştirimizi medeni hususlarda yaptık. Avrupa'daki tüm ligler sorunsuz şekilde bitirildi. Seyirci olmadığı için tabii ki tatsız oldu ama tüm dünya spor basını, Avrupa'da futbolu takip etti, Türkiye'de futbol konuşuldu. Şampiyonlar Ligi'nde hepimiz oturduk maçları seyrettik. İnsanlar sıkıldı. İnsanlar sürekli eskileri seyretmekten, 10'uncu kez tekrarlanan dizileri filmleri izlemekten sıkıldı. Böyle bir dönemde halkın sevgisi olduğu bir basketbolu oynatmamak bence basketbol için büyük bir kayıp yarattı. İzleyici de soğudu şu anda. İnşallah yeniden bir ısınma dönemi olur."



"YARIM BIRAKTIĞIMIZ BİR HİKAYE VAR. BU HİKAYENİN KAHRAMANLARI, BU SEZONUN DA KAHRAMANLARI OLSUN İSTEDİK. TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

DHA muhabirinin "Transfer yapacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Ergin Ataman, "Hayır. Biz bu pandemi döneminde, tüm dünyada ve Türkiye'de ekonomik sıkıntılar yaşanırken, başkanımız Tuncay Özilhan'ın vizyonuyla, Anadolu Grubu'nun büyük fedakarlığıyla bu takımı koruduk. Bu kadar başarılı olmuş bir takımın oyuncuları Avrupa piyasasının en gözde oyuncularıydı. Efes'i geçmek için ne yaparsınız? Efes'in oyuncularına saldırırsınız. Biz buna müsaade etmedik. Ne Avrupa'da müsaade ettik ne de NBA'de. Oyuncuların NBA opsiyonları vardı, Micic ve Larkin'in. Biz onları ikna ettik, profesyonel anlamda onların reddedemeyeceği ücretlerle yolumuza devam ettik. Hiçbir oyuncumuzu mağdur etmedik. Oyuncularımız arasından fedakarlık gösterenler oldu. Bu da kulübün bütçe konusunda nefes almasını sağladı. Geçen yılki bütçenin yüzde 5-10, hatta 20'lik artışla kadroyu korumayı başardık. Geçen yıl EuroLeague'i domine eden bir kadro olduğu için dokunmadık kadroya. Bazı değişiklikler yapabilirdik ama yarım bıraktığımız bir hikaye var. O zaman bu hikayenin kahramanları, bu sezonun da kahramanları olsun. Sadece altyapımızdan yetişen Erten Gazi'yi aldık. Ona bir şans vereceğiz kendisini geliştirmek için. Bu yüzden transfer yapmayacağız. Kadronun yeterli olacağını düşünüyorum. Ama tabii rakiplerimiz geçen yılki gücümüzü gördükten sonra kadrolarında ciddi hamleler yaptılar. CSKA Moskova, Shengelia ve Milutinov, iki flaş transfer yaptı. Milano keza o şekilde. Barcelona, Calathes'i aldı. Real Madrid kadrosunu korudu. Ciddi anlamda bir rekabet olacak. Hiçbir şeyin garantisi yok. Geçen sezon ligi domine eden Efes bu sezon yine domine edecek diye bir şey yok. Oyuncuların ve diğer takımların form durumuna göre değişecek. Sezon içinde göreceğiz" dedi.



"AVRUPA'DAKİ TAKIMLARIN EN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN BİR TANESİ, ANADOLU EFES'İ GEÇMEK OLACAK"

Geçen sezon başarılı bir performans göstermelerinin bu sezon kendilerine zorluk çıkartacağı yönündeki görüşler için ise deneyimli başantrenör, "Avrupa'daki takımların en önemli hedeflerinden bir tanesi, Anadolu Efes'i geçmek olacak. Oynayacağımız her maçta ayrı bir atmosfer oluşacak, takımlarda ayrı bir motivasyon oluşacak. Bunlar tabii ki bir dezavantaj olacak. Evet elimizde EuroLeague kupası yok ama tüm takımların gözünde de geçen sezonun en başarılı takımıyız. Biz bunların hiçbirisine aldırış etmeden, aynı oyun anlayışıyla, motivasyonumuzu koruyarak, makine gibi işleyen düzenle oynamaya devam edeceğiz. Değişiklik yapan takımların uyum sorunu yaşayacak olması da bizim avantajımız olacak" diye düşüncelerini dile getirdi.



"LARKIN'E TC KİMLİĞİNİ CUMHURBAŞKANIMIZ, SPOR BAKANIMIZ VERDİ. O NİYE TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMAYACAK DA, BAŞKA ÜLKELERİN MİLLİ TAKIMLARINDA FORMA GİYEN İSİMLER OYNAYACAK?"

Geçen sezon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun devreye girmesiyle A Milli Erkek Basketbol Takımı'na kazandırılan Shane Larkin'i, milli takımda henüz süre alamadığı için Türk statüsünde oynatamayacaklarını aktaran Ataman, bu konuda TBF yetkililerini göreve çağırdı.



Larkin'in Türk statüsüne geçmemesi halinde onu uzun bir süre ING Basketbol Süper Ligi'nde oynatmayı düşünmediklerini kaydeden Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sezon toplumun, sporsevelerin isteği ve kendi isteğiyle, daha sonra da Cumhurbaşkanımızın da bu konuda etkili olması ve devreye girmesiyle, Bakanımızın bizzat ilgilenmesiyle Türk vatandaşı oldu. Sonrasında maalesef Olimpiyat Oyunları ertelenince Larkin oynayamadı. Fakat önümüzdeki dönemde Larkin oynayacak zaten. Fakat eskiden çıkan bir yönetmelik gereği, Türk de olsa bir oyuncu, Türk statüsünde oynaması için milli takımda oynaması gerekiyor. Larkin tabii ki olimpiyat elemelerinin ertelenmesi sebebiyle oynayamadı. İlk maçların ne zaman oynanacağı belli değil. FIBA takvimini açıklamadı pandemi sebebiyle. Bu yıl maç olmayabilir. Sadece 2021 Olimpiyat Elemeleri olabilir sene sonunda. Tabii biz de bir ikileme düşüyoruz. Larkin'i Türk olmaya teşvik etmek için bir fedakarlıkta bulunduk. Biz Larkin'in var olan sözleşmesinde bir iyileştirme yaptık ki, Larkin bu konuda da motive olsun diye. Fakat şimdi yönetmelik değiştirilmediği takdirde belki biz Larkin'i Türkiye'de hiç oynatamayacağız. Çünkü Larkin'i sezon başında yabancı olarak oynatırsak, bu sefer de sezon içinde değişmediği için bu sezon Türk olarak oynatamayacağız. Halbuki bugün baktığımız zaman Türk Milli Takımı'nda oynama şansı hiç olmayan, başka ülkelerin milli formalarını giyen başka oyuncuların Türk statüsünde oynadığını görüyoruz. Burada bir paradoks var. Çarpıklık var. Türk olduğu zaman Larkin kadronun değişilmezi olacak. Öbür türlü rotasyona giriyor. Geçen sezon Türkiye Ligi'ndeki maçların neredeyse 3'te 2'sinde oynamadı. O zaman da hem kulübe bir haksızlık oluyor hem de kamuoyuna milli takım için bir zarar oluyor. Bunun TBF tarafından düzeltilmesini bekliyorum. Kimse de kalkıp yönetmeliklerin değişmesi için 1-2 yıl önceden karar verilmesi gerekiyor demesin. Bugün iki dudağının arasında; Türkiye Ligi'ni oynatmıyorum diyen, beyaz sezon ilan eden bir federasyon, böylesine önemli bir oyuncu için, hele ki Cumhurbaşkanı'nın, halkın istediği bir oyuncunun Türk olarak oynamasını engellemesin. Ona Türk kimliğini Cumhurbaşkanımız verdi, Spor Bakanımız verdi. O niye oynamayacak da başka ülkelerin milli takım formalarını giyen oyuncular Türk olarak oynayacak. Biz kulüp olarak bunun düzeltilmesini bekliyoruz."



"TÜRK BASKETBOLUNU YÖNETENLER, ŞAPKALARINI ÖNLERİNE KOYACAKLAR VE NEDEN BU HALE GELDİĞİMİZİ SORGULAYACAKLAR"

Yıllarca Türk basketboluna önemli isimler armağan eden ve büyük hizmetler veren Bandırma Basketbol'un kapanma kararını değerlendiren 54 yaşındaki başantrenör, bu karardan dolayı büyük üzgünlük yaşadığını ifade etti. TBF'nin bundan 3-4 yıl önce Avrupa'nın en değerli basketbol ligini nasıl bu hale geldiğini sorgulamaya davet eden Ergin Ataman, "Türk basketbolunu yönetenler, şapkalarını önlerine koyacaklar ve bundan 3-4 yıl önce Avrupa'nın en değerli, marka değeri en yüksek basketbol ligiyken bugün neden bu hale geldiğimizi sorgulayacaklar. Benim dışarıdan gördüğüm husus şu: Kulüplere gelir yaratılamadı. Kulüpler eksiye gitmeye başladı. EuroLeague'de oynayan takımlar dışında genç oyuncuların oynaması, Türk oyuncuların oynaması için yeterli, gerçekten reel bazda teşvikler verilmedi. Bunun neticesinde de Türk basketbolunun en büyük basketbol fabrikalarından bir tanesi Bandırma, kapandı. Bandırma, son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımı yapan en fazla biz varız, belki bir kulüp daha var. Bu kulüp yaşatılamadı. Türk basketbolunun geleceği için fabrikalar kurmalıyız, oyuncu fabrikaları kurmalıyız diyorlar. Önce elimizdekine sahip çıkalım. Çok da reel yönetmelikler çıkarmalı TBF. Kulüplere özellikle bugün baktığınızda, Avrupa kupasında oynamasa dahi kadrolarında dakikaların çoğunu yabancı oyuncuların aldığını görüyoruz. O zaman genç Türk oyuncuların yetişeceği bir yer bulamıyorsunuz. Bizim takımımızda Mustafa Kurtuldum diye genç bir oyuncumuz var. Bu oyuncu Genç Milli Takım'ın en önemli isimlerinden biriydi. EuroLeague ayrı bir olay, NBA gibi. Biz Mustafa Kurtuldum'u kiraya vereceğiz, takım bulamıyoruz. Onu alacağına, 50-60 bin Dolar'lık ABD'li alıyor. E tabii onlar daha tecrübeli oluyorlar ama biz bu tipteki genç oyuncularımıza Türkiye liglerinde yer bulamıyoruz. Bir tane genç oyuncumuzu, Ömer Can İlyasoğlu'nu, Frutti Extra Bursaspor'a verdik. EuroCup'ta oynayan bir takım, inşallah orada dakika alır. Çünkü geçmişte böyle sıkıntılar da yaşadık. Kiraya verip, geri dönüş yapan oyuncumuz olmadı. Bunun sebebini Türk basketbolunu yönetenlerin iyice düşünmesi lazım. Spor konuşularak netice elde edemeyeceğin tek sektör. Sporda sonuçlar sahada alınır. Sen istediğin kadar şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz de. Sonuç bazlı her şey. Acilen tedbir alınması gerekiyor. Peki o zaman sen niye oynatmıyorsun eleştirileri geliyor. Doncic dışında, Cedi Osman dışında, 20-21 yaşın altında EuroLeague'de çıkıp oynayan, star olan bir oyuncu yok. EuroLeague, Avrupa'nın NBA'i. 21-22 yaşında olgunlaşması gerekiyor ve öyle orada oynaması gerekiyor oyuncunun. Bunun için TBF'nin ciddi teşvik primleriyle bunu yapması gerekiyor. Basketbolun konuşulması gerekiyor. Sen ligi 5-6 ay tatil ettiğin zaman sponsorlar kaçıyor, seyircilerin heyecanı kaçıyor. Kulüpler gelir elde edemiyor, yatırım yapamıyor. Bugün her şey bir yatırım. Bütün bunların düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.



"OBRADOVIC GİBİ BİR EFSANENİN ARDINDAN PHIL JACKSON DA OLSANIZ İŞİNİZ KOLAY DEĞİL"

Fenerbahçe Beko'nun Zeljko Obradovic ile yollarını ayırması ve Igor Kokoskov'u takımın başına getirmesi kararını yorumlayan tecrübeli koç, "Obradovic 5 yılda Türk basketbolunda başarı anlamında, özellikle Fenerbahçe'yi çok büyük başarıya taşıdı. Bir Türk takımının 5 yıl üst üste Final Four olması, Türk takımlarının prestijini yükseltti. Taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazandı. Bazen ABD'de oluyor, 15-20 yıl çalışan hocalar oluyor ama Avrupa'da bu doğal. Obradovic de ayrıldı. Üst üste 5 yıl takımı taşıyan Sloukas gibi, Datome gibi, Kalinic gibi kadronun önemli oyuncuları da ayrıldılar. Sonuçta bizler profesyoneliz. Bir dönem gelir, bizler gideriz, yerimize gelenler çaba sarf ederler. Igor Kokoskov ile ilgili olarak ise Avrupa'da kulüpler düzeyinde bir tecrübesi yok, bunu göreceğiz. Ama en son Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya ile Avrupa şampiyonu oldu. Sonrasında NBA'de bir sezon takım çalıştırdı, yardımcı antrenörlük yaptı. Mutlaka değerli bir hoca. Tabii ki kolay değil. Obradovic gibi büyük bir efsanenin arkasından siz Phil Jackson da olsanız işiniz kolay değil. Ama bunlar da sporun doğasında olan olağan şeyler. Zamanında biliyorsun Fatih hoca da UEFA Kupası'nı kazandı, başka hocalar geldi. Obradovic belki dönecek ileride. Fenerbahçe'de bir kabuk değişikliği oldu ama ben yine Fenerbahçe'yi EuroLeague'in önemli takımlarından birisi olarak görüyorum. Keza kadroda De Colo ve Vesely gibi, 2019 EuroLeague'in en iyi 5'ine seçilen iki oyuncusu var. Önemli isimler de aldılar. Fenerbahçe, Türkiye'de bizim en ciddi rakibimiz olur. EuroLeague'de de Final Four'un önemli adaylarından birisi olur" değerlendirmesinde bulundu.



"BEN ARDA TURAN'A GÜVENİYORUM"

Son olarak Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönmesi hakkında görüş bildiren Ergin Ataman, Arda'ya güvendiğini söyledi. "Arda, Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu" diyen Ataman, "Artık şu tartışma yersiz; Arda Turan, Galatasaray'a gelmeli miydi, gelmemeli miydi? Bu artık bitti, Arda Turan, Galatasaray'a geldi. Bundan sonra önemli olan Arda'nın Galatasaray'da taraftarın beklentisi olan performansı ortaya koyması. Ben bu konuda Arda'ya güveniyorum. Arda'nın iki sezondur maç eksikliği olduğu, geçen sezon 6 ay futbol antrenmanı bile yapmadığı yönündeki eleştirilere saygı duyuyorum. Ama bir gerçek şu ki, Arda, Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu. 39-40 yaşındaki Emre Belözoğlu -ki çok takdir ediyorum onu- milli takımda oynayabildiyse, Arda da bunu yapmalı. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak, Arda'dan bunu bekliyorum. Fatih hocanın yüzünü kara çıkartmamalı, tabii bu işin duygusal tarafı. Arda kendisi için bunu başarmalı. Çalışacak, konsantre olacak. Yeniden sanki Barcelona'ya gitmeden önce oraları hedefleyen bir oyuncu gibi, tekrardan Galatasaray'ın yıldızı olmak için çaba sarf edecek. Eğer böyle olursa, Galatasaray'a çok büyük katkılar verir. Hatta, Emre Belözoğlu futbolu bıraktı biliyorsunuz, onun yerine de futbol milli takımının hem sahada hem saha dışındaki o ağabey rolünü üstlenebilir" şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.