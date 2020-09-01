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'a corona virüsü şoku! Test sonucu pozitif

ekiplerinden 'ta 3 oyuncunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 19:50 Son Güncelleme: 1.9.2020 19:51 ABONE OL
TOFAŞ'a corona virüsü şoku! Test sonucu pozitif

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 3 oyuncunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulübün açıklamasına göre, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün, oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesi Kovid-19 testi yapıldı.

Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 3 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncuların izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

Öte yandan TOFAŞ'ın, yarın ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol ile oynaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

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TOFAŞ'a corona virüsü şoku! Test sonucu pozitif
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