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'ta şampiyon oldu

'da düzenlenen 'ta mutlu sona ulaşan ekip oldu. Galatasaray ikinci olurken, ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 22:06 Son Güncelleme: 6.9.2020 22:09 ABONE OL
Gloria Cup'ta Anadolu Efes şampiyon oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Cup'ta şampiyon Anadolu Efes oldu. Turnuvanın ikincisi Galatasaray Doğa Sigorta olurken, üçüncülüğü ise Bahçeşehir Koleji aldı.

Basketbolun devlerinin yarıştığı Gloria Cup'ın son gününde Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaştı. Galatasaray Doğa Sigorta rakibini 91-82 yenerek turnuvayı ikinci tamamladı. Bahçeşehir Koleji ise üçüncü oldu.

Günün son maçında ise Anadolu Efes ile Dnipro karşı karşıya geldi. Anadolu Efes üstün oynadığı maçta rakibini 99-61 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyon Anadolu Efes turnuvada 3 galibiyet alırken, ikinci olan Galatasaray Doğa Sigorta ise 2 galibiyle turnuvayı tamamladı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında dereceye giren takımların plaketleri takım kaptanlarına verildi.

Turnuva kapsamında 2'nci etap organizasyon 8-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu turnuvaya TOFAŞ, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Kızılyıldız ve Dnipro katılacak. 2'nci etap turnuva Dnipro - TOFAŞ karşılaşmasıyla başlayacak.

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Gloria Cup'ta Anadolu Efes şampiyon oldu
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