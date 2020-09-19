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Teknik Direktörü 'tan açıklaması

Teknik Direktörü , ile ilgilendiklerini doğrularken "O çok iyi bir oyuncu. Kulübü ile görüşmeler yaptık ve bu konuda umutluyuz." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 10:23 Son Güncelleme: 19.9.2020 10:25 ABONE OL
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder açıklaması

İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Rodgers, düzenlediği basın toplantısında, mavi-beyazlı takımın transfer gündemine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Cengiz Ünder ile ilgilendiklerini doğrulayan Kuzey İrlandalı teknik adam, "O çok iyi bir oyuncu. Kulübü ile görüşmeler yaptık ve bu konuda umutluyuz." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, Leicester City için Roma'da sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki milli futbolcunun, satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralanacağını öne sürmüştü.

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da son iki sezonda geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamamıştı.

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Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder açıklaması
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