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Beko Ormanspor

2020-21 sezonu Beko-OM Ormanspor mücadelesiyle açıldı. Sarı-lacivertli takım, sahasında 33 sayı farkla kazanmayı bildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 15:11 ABONE OL
Fenerbahçe Beko 105-72 OGM Ormanspor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2020-21 sezonun açılış maçında OGM Ormanspor'u 33 sayı farkla 105-72 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu takip etti. İlk çeyreği 20-15 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte vites yükselterek soyunma odasına 52-31 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı 27 sayıya çıkaran sarı-lacivertli ekip, son periyoda 77-50 önde gitti. Fenerbahçe Beko, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 105-72 mağlup ederek sahadan ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko 105-72 OGM Ormanspor
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