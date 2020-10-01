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Beko Avrupa'da 538. maçına çıkacak

2020-2021 sezonun ilk haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek Beko Erkek Takımı, Avrupa kupalarında 538. maçına çıkacak.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 12:08 ABONE OL
Fenerbahçe Beko Avrupa'da 538. maçına çıkacak

THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonun ilk haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 538. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 537 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 229 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.

Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertli ekip, iki müsabakayı da kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin kulvarlarına göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar, galibiyet ve yenilgi sayıları şöyle:

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi
THY Avrupa Ligi 335 197 138
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 8 3 5
FIBA Avrupa Ligi 18 9 9
Kupa Galipleri Kupası 6 3 3
Saporta Kupası 52 26 26
Koraç Kupası 64 35 29
Kuzey Avrupa Ligi 14 7 7
FIBA Avrupa Kupası 40 28 12
TOPLAM 537 308 229

THY AVRUPA LİGİ'NDE 335 MAÇ
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 335 maç yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 197 galibiyet aldı, 138 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.

Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.

AVRUPA KUPALARINDA İLK DÖRTLÜ FİNAL 2005'TE
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

AVRUPA LİGİ'NDE DÖRTLÜ FİNAL'İN DEĞİŞMEZİ OLDU
Sarı-lacivertliler, son 6 sezonun 5'inde yer aldığı Dörtlü Final organizasyonunun değişmez takımlarından biri olmayı başardı.

Fenerbahçe, bu turnuvada 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da Dörtlü Final'de mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

Bu organizasyonda Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.

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Fenerbahçe Beko Avrupa'da 538. maçına çıkacak
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