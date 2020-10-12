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'de şampiyon

'de şampiyon oldu. önderliğindeki Lakers, 'i 106-93 mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve 17. kez mutlu sona ulaştı. Süper yıldız LeBron James 28 sayı atarak müsabakaya damga vururken finallerin de 'si olmayı başardı. James, kariyerinde 4. şampiyonluğa ulaşırken, 4. kez 'En Değerli Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:07 Son Güncelleme: 12.10.2020 09:09 ABONE OL
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers MVP LeBron James

NBA'de zorlu sezon sona erdi. Müthiş bir rakebete sahne olan sezonu Los Angeles Lakers şampiyon olarak tamamladı. Finalde Miami Heat ile karşılaşan Lakers, seriden 4-2 galip ayrıldı.

Serinin 6. maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek NBA'deki 17. şampiyonluğuna ulaştı. LeBron James 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle maçı triple-double ile tamamladı ve finallerin MVP'si ödülünün de sahibi oldu.

Öte yandan LeBron, kariyerinin 4. şampiyonluğuna ulaşırken, 4. kez de finallerin MVP'si olmayı başardı.

Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı ve 15 ribaunt ile oynarken Miami Heat'te ise Bam Adebayo 25 sayı, 19 ribauntluk performans sergiledi. Jimmy Butler ise 12 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

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NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers MVP LeBron James
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