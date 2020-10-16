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sonunu getiremedi! Fenerbahçe Beko 71-75

Euroleague'deki temsilcilerimizden , 4. hafta karşılaşmasında sahasında Alman ekibi 'i konuk etti. Avrupa Ligi'ndeki bu zorlu mücadelenin ilk yarısını 20 sayı farkla önde kapatan sarı-lacivertliler, rakibine 71-75'lik skorla mağlup oldu.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 20:42 Son Güncelleme: 17.10.2020 10:41 ABONE OL
Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi! Fenerbahçe Beko 71-75 Bayern Münih

Euroleague 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 20 sayı önde kapattığı mücadelede rakibine 75-71 mağlup oldu.

Euroleague'in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk periyotu 28-9 gibi farklı bir skorla tamamlarken, karşılaşmanın ilk yarısı da Fenerbahçe'nin 20 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı: 45-25. Mücadelenin ikinci yarısında ise Bayern Münih oyuna ağırlığını koyan taraf oldu. Alman ekibi 3. periyotta farkı 10'a indirdi: 58-48. Son periyotta da üstün oyununu devam ettiren Bayern, karşılaşmadan 75-71 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4. maçında 2. yenilgisini aldı. Bayern ise 4 maçta 3 galibiyete ulaştı. Fenerbahçe'de Vesely'nin 25, De Colo'nun da 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bayern'de en skorer isim 18 sayıyla Lucic oldu.

BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin Bayern Münih ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague 4'üncü hafta karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki yerini aldı. Başkan Koç, sarı lacivertli ekibin galibiyetiyle sonuçlanan maçta takımı yalnız bırakmadı.

MELİH MAHMUTOĞLU VE AHMET DÜVERİOĞLU TRİBÜNDE
Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, karşılaşmayı tribünden takip etti. Sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamayan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip ederek takıma destek verdi.

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Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi! Fenerbahçe Beko 71-75 Bayern Münih
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