Anadolu Efes kolay kazandı

Bahçeşehir karşısında sonuca rahat giden Efes’te Buğrahan 20, Micic de 19 sayı ile oynadı. Green ve Owens’tan yoksun konuk ekipte ise Burak Can Yldı ızlı 19 sayı üretti
Giriş Tarihi: 19.10.2020ABONE OL
ING Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 89-66 mağlup etti. THY Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, ligde 4'te 4 yaparken, Buğrahan Tuncer 20 sayı, VasiljeMicic de 19 sayı ile skoru sürüklediler. Erick Green ve Josh Owens'tan yoksun Bahçeşehir Koleji'nde ise BurakCan Yıldızlı 19 sayı ile oynadı. Maçın başından sonuna kadar skoru önde götüren Anadolu Efes, devreyi 18 sayı farkla, 50-32 önde tamamladı. 3. periyodu 65-55, finali ise 89-66 galip kapatmayı başardı.