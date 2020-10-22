Aslan İtalya’da kükreyemedi

Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Dinamo Sassari'ye 93-84 mağlup oldu. A Spor'dan canlıyayınlanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve temsilcimize rahat bir oyunla üstünlük kuran İtalyan kulübü, soyunma odasına da 44-30 önde gitti. İkinci devrede de sarı-kırmızılı takım bekleneni veremedi. Ev sahibi ekip, Aslan'a geri dönüş şansı tanımadı. Galatasaray parkeden 93-84 mağlup ayrılırken, maçın en skoreri 24 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle oynayan Brock Motum oldu.