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Aslan İtalya’da kükreyemedi

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Aslan İtalya’da kükreyemedi
Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Dinamo Sassari'ye 93-84 mağlup oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve temsilcimize rahat bir oyunla üstünlük kuran İtalyan kulübü, soyunma odasına da 44-30 önde gitti. İkinci devrede de sarı-kırmızılı takım bekleneni veremedi. Ev sahibi ekip, Aslan'a geri dönüş şansı tanımadı. Galatasaray parkeden 93-84 mağlup ayrılırken, maçın en skoreri 24 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle oynayan Brock Motum oldu.

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Aslan İtalya’da kükreyemedi
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