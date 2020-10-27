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'ndeki temsilcimiz , turnuvanın ilk maçında 'nın takımıyla karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 22:01 Son Güncelleme: 27.10.2020 22:05 ABONE OL
CANLI | Bilbao Basket - Pınar Karşıyaka

Türkiye'yi Avrupa kupalarında 24. kez temsil edecek Pınar Karşıyaka, bu sezon 3. defa yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına İspanya'da Bilbao Basket karşısında çıktı.

Avrupa macerasına 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası ile adım atan İzmir temsilcisi, en iyi derecesini ise 2013'te elde etti.

FIBA EuroChallenge Kupası'nın 2012-2013 sezonu İzmir'deki Dörtlü Final'de başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, Sarıca ile THY Avrupa Ligi'nde de mücadele etmeyi başardı.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon favorileri arasında gösterildiği FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip corona virüsü(Covid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupayı kazanma şansını kaybetti. Bu yıl 24. kez Avrupa'da sahne alan Pınar Karşıyaka, üst üste 11. kez Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ediyor.

BU SEZON İLK RAKİP BİLBAO
Daha önce 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Türkiye'yi FIBA Şampiyonalar Ligi'nde temsil eden Pınar Karşıyaka, organizasyonda bu sezon Almanya'dan Brose Bamberg, İtalya'dan Fortitudo Bologna ve İspanya'dan Bilbao takımlarıyla birlikte F Grubu'nda yer alıyor.

Pınar Karşıyaka, ilk 2 ekibin yoluna devam edeceği grubun ilk maçında TSİ 22.00'de Bilbao Arena'da Bilbao'ya konuk oluyor. Mücadele A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

27 FARKLI ÜLKE TAKIMIYLA KARŞILAŞTI
Avrupa kupalarında şimdiye kadar 28 farklı ülkeden takımlarla mücadele eden Pınar Karşıyaka, Türk ve Belçika temsilcileriyle 18, Fransa ve Rusya ekipleriyle 17, İtalyan rakiplerine karşı ise 16 maça çıktı.

Avrupa kupalarında 224. maçına çıkan İzmir temsilcisi, geride kalan 223 karşılaşmada 120 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 770 sayı atıp potasında 17 bin 243 sayı gördü.

DAHA ÖNCE OYNADIĞI MAÇLAR
Avrupa kupalarında en fazla ULEB Avrupa Kupası'nda maça çıkan Pınar Karşıyaka, bu organizasyonda 46 müsabaka oynarken, FIBA EuroChallenge Kupası'nda 45, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 karşılaşmada mücadele etti.

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