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, 'nin 9. haftasında yarın temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 22:31 Son Güncelleme: 17.11.2020 22:42 ABONE OL
Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İspanya temsilcisi TDS Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.

TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.

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1. Periyot:

Baskonia 0-2 Fenerbahçe Beko

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Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI
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