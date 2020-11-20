Milli takımda Ufuk Sarıca dönemi bitti!

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada;
"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir.
Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Ufuk Sarıca, 19 Ocak 2017'de A Milli Takım'da başantrenörlük görevine getirilmişti.
"Larkin konusunda fikir ayrılığı yaşanan Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı"