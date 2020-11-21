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maçlarını ABD'de oynayacak

 takımlarından , maçlarını Florida eyaletinin Tampa kentinde oynayacak. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 16:19 ABONE OL
Toronto Raptors yeni sezonda maçlarını ABD'de oynayacak

NBA takımlarından Toronto Raptors, yeni sezonda maçlarını Florida eyaletinin Tampa kentinde oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada hükümetinin iç saha maçlarının Toronto'da oynanmasına izin vermediği kaydedildi.

Sezonun başlamasına az bir süre kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından maçların Tampa kentinde oynanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

NBA'deki tek Kanada takımı olan Raptors, 2019 yılında finallerde Golden State Warriors'ı geçerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.

NBA'de 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta başlayacak ve normal sezonda her takım 72 maç oynayacak.

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Toronto Raptors yeni sezonda maçlarını ABD'de oynayacak
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