Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Lakers LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme imzaladı

Lakers ve ile sözleşme imzaladı

'de uzun yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan , iki süper yıldızını da elinde tuttu. Lakers, ve ile sözleşme yeniledi.

Giriş Tarihi: 4.12.2020 13:02 ABONE OL
Lakers LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme imzaladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve söz konusu oyuncuların sözleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin verilmeyeceği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Lakers, 35 yaşındaki James'e iki sezon için 85 milyon dolar, 27 yaşındaki Davis'e ise 5 sezon için 190 milyon dolar ödeme yapacak.

Kariyerinde 4 kez en değerli oyuncu ve 16 kez all-star seçilen James, 25,3 sayı, 10,2 asist, 7,8 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamasıyla geçen sezon Lakers'ın şampiyonluğunda en önemli pay sahibi oyuncu olarak öne çıkmıştı.

7 kez kez all-star unvanını elde eden Davis ise geçen sezon 26,1 sayı, 9,3 ribaunt, 3,2 asist, 2,3 blok ve 1,5 top çalma ortalamasıyla Lakers'ta şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: O isim Survivor ile dönüyor! Survivor 2021 kadrosuna MasterChef’in sevilen ismi geliyor!
Son dakika haberi: Kredi borcu olanlar dikkat! Yeni reform için düğmeye basıldı
Son dakika haberler: Simge Sütşurup'a şok! Yemek sipariş etti koronavirüs geldi
Son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri: 4 Aralık Cuma Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler, hangi ürünler var?
Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste yeni belirtiler ortaya çıktı! Diğer belirtilerden önce ortaya çıkıyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili flaş detay... Hafta sonu yasak hangi gün, ne zaman?
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI (4 Aralık): 22 Ayar Bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu üyesinden aşı çalışmaları ve sokağa çıkma yasağı etki süresi hakkında flaş açıklama
Son dakika haberi: Eskişehir'de gaz şikâyetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan doktorları şaşkına çevirdi… Tam 9 kilo!
ARKADAŞINA GÖNDER
Lakers LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA