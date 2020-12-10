Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

89-63 | MAÇ SONUCU

Euroleague’in 13. Hafta maçlarında temsilcimiz , deplasmanda ’e konuk oldu. Sarı-lacivertliler maç boyunca oyuna tutunamazken ’da parkeden farklı mağlup ayrıldı.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 22:00 Son Güncelleme: 11.12.2020 00:10 ABONE OL
ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 89-63 yenildi.

Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.

ALBA Berlin'de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi... 81 il için açıklandı! İşte il il koronavirüste en riskli noktalar
SON DAKİKA | İstanbul dahil 43 il için sağanak, sel ve fırtına uyarısı! Meteoroloji hava durumu için alarm verdi...
Son dakika haberi: Corona virüste korkutan gerçek: Corona virüs belirtileri 257 gündür sürüyor...
Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı o kişilere uygulanmayacak! Açıklama geldi: Kritik soru yanıt buldu
Son dakika haberler: Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte altın fiyatları hakkında çarpıcı yorumlar
MGM'den son dakika: Son üç aylık kuraklık haritası sonrası uzmanlardan flaş uyarı! "Olağanüstü ve çok şiddetli olabilir..."
Son dakika: İki haftalık sokağa çıkma yasağı tam kapanma olacak mı, 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam haberi: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika haberi: Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı! Koronavirüs aşısı olan kişiler virüs bulaştırır mı? Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?
BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI! KYK, KDV, MTV, ÖTV, SGK primleri, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA