Aslan farka koştu

Koronavirüs vakaları yüzünden ligde zor günler yaşayan rakibi karşısında Motum ve Hunter ikilisi ile etkili olan sarı-kırmızılılar, 14. karşılaşmasında 5. galibiyetine ulaştı
Giriş Tarihi: 28.12.2020ABONE OL
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor'u 92-73'lük skorla rahat geçerek, beşinci galibiyetini aldı. Maça Williams ve Motum ikilisinin sayıları ile başlayan Galatasaray'a Bursa ekibi, Kadji ve Tevfik ile cevap verse de ilk periyot 25-16 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Bursaspor ikinci periyotta Perry Jonesve Newman ile etkili oldu ve farkı kapattı. Devreye 39-36 önde giren Galatasaray ikinci yarıda 45-43 geri düşse de Yiğit Arslan ile seri yakalayan sarı-kırmızılılar farkı çift hanelere çıkarıp son bölüme 69-50 önde girdiği mücadeleden 92-73 galip ayrıldı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI TRİBÜNDE MESAJ VERDİ
Maçı izleyen Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 112 Acil Servis Çalışanları, pandemiye yönelik mesajlar da verdiler.