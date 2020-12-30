NBA'de sessiz sezon! Milyonlarca dolar gelir kaybı var!

BASKETBOLCULAR AŞI OLACAK



NBA yetkililerinden Adam Silver yaptığı açıklamada, "Taraftarları arenalara geri getirmek büyük bir öncelik, ancak bu konuda gerçekçi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Silver, "Takımlarımızdan 6'sı sezona en azından sınırlı sayıda destekçisiyle başladı ve bana göre, orada hayranlarla normal sezon maçları yaptığımızda çok şey öğreneceğiz. Taraftarların arenalara nasıl girip çıkacağı, taraftarların fiziksel uzaklıkları ve maske takmaları açısından protokollerimizin, yeni yerleştirilen protokollerimizin, taraftarların içerideyken yiyip içebilecekleri konusunda pek çok sorun var" ifadelerini kullandı.





Silver, NBA oyuncuları, teknik heyet ve hakemlerin aşı için öncelikli olduğunu belirtti ve ABD genelinde halkın çoğunluğu aşı olunca seyircilere kapılarını açmak istediklerini vurguladı.



24 TAKIM SEYİRCİSİZ OYNUYOR



NBA'in 30 takımından 24'ü boş tribünlerde oynarken 6 takım ise sınırlı sayıda seyirci kabul ediyor.