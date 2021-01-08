Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA maçında korona şoku!

NBA maçında korona şoku!

NBA'de dün oynanan - maçında herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Philadelphia 76ers oyuncusu olan maçtayken koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:54 Son Güncelleme: 8.1.2021 18:18 ABONE OL
NBA maçında korona şoku!

NBA'de dün oynanan maçta Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'e 122-109 yenildi. Oynanan bu maç esnasında herkesi şoke eden bir an yaşandı. Philadelphia 76ers takımında koronavirüs paniği yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre, ESPN, 6ers forması giyen Seth Curry'nin Covid-19 testi pozitif çıktığını açıkladı. Seth Curry, bu durumu takımının Brooklyn Nets ile oynadığı maçta öğrendi.

İlk çeyrekte yardımcı antrenör Sam Cassell ve pivot Joel Embiid'in yanında maskesiyle oturan Curry, daha sonra saha alanından takımdan ayrı olarak ayrıldı ve tecride yöneldi.

Curry'nin testinin pozitif çıkmasından sonra 76ers, New York'taki otelinde karantinaya girdi ve test protokollerini beklemeye başladı. Philadelphia, Cumartesi günü Denver Nuggets'a karşı oynayacağı maç için evine dönecek.

Embiid, ESPN'e yaptığı açıklamada virüsü kapmadığından emin olana kadar kendi kendini karantinaya almayı planladığını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: 9-10 Aralık Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı'dan yeni açıklama
SON DAKİKA HABER | Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarihi açıkladı! O eğitim kurumları 11 Ocak'ta açılıyor...
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
Emekli Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşları ne kadar?
WhatsApp sözleşmesi nedir ve nasıl iptal edilir? Şubat 2021 WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi maddeleri neler, kabul etmek zorunlu mu?
SON DAKİKA | Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıkladı!: 50 milyon doz daha koronavirüs aşısı...
SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman bitecek? 9-10 Ocak 2021 Hafta sonu yasak var mı, Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması: Başlıyoruz
Son dakika haberleri: Ünlü Youtuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapis...
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA maçında korona şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA