NBA maçında korona şoku!

NBA'de dün oynanan maçta Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'e 122-109 yenildi. Oynanan bu maç esnasında herkesi şoke eden bir an yaşandı. Philadelphia 76ers takımında koronavirüs paniği yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre, ESPN, 6ers forması giyen Seth Curry'nin Covid-19 testi pozitif çıktığını açıkladı. Seth Curry, bu durumu takımının Brooklyn Nets ile oynadığı maçta öğrendi.

İlk çeyrekte yardımcı antrenör Sam Cassell ve pivot Joel Embiid'in yanında maskesiyle oturan Curry, daha sonra saha alanından takımdan ayrı olarak ayrıldı ve tecride yöneldi.

Curry'nin testinin pozitif çıkmasından sonra 76ers, New York'taki otelinde karantinaya girdi ve test protokollerini beklemeye başladı. Philadelphia, Cumartesi günü Denver Nuggets'a karşı oynayacağı maç için evine dönecek.

Embiid, ESPN'e yaptığı açıklamada virüsü kapmadığından emin olana kadar kendi kendini karantinaya almayı planladığını söyledi.