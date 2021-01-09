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Beşiktaş evinde Mersin Yenişehir'e yenildi

'nin 16. haftasında , 'yı 85-77 mağlup etti.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 18:33 ABONE OL
Beşiktaş evinde Mersin Yenişehir'e yenildi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Beşiktaş HDI Sigorta karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, sahasında Mersin temsilcisine 85-77 mağlup oldu.

Beşiktaş HDI Sigorta: 77 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 85

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Murat Ciner, Benhür İrcel

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 13, Melisa Korkmaz 4, Angela 20, Elif Bayram 4, Ivankovic 13, Bradford 21, Nisa Yalçın 2, Nur Sezen Yavuz, Senay Zeybek

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 24, Melis Talay 9, Gökşen Fitik 2, Kristine 17, Naumenko 20, Feride Şevval Akalan 11, Fatmanur Karakaş 2, İlayda Güner, Yeliz Doğan

1. Periyot: 17-24

Devre: 34-48

3. Periyot: 52-62

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Beşiktaş evinde Mersin Yenişehir'e yenildi
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