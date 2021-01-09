Beşiktaş evinde Mersin Yenişehir'e yenildi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Beşiktaş HDI Sigorta karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, sahasında Mersin temsilcisine 85-77 mağlup oldu.
Beşiktaş HDI Sigorta: 77 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 85
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Murat Ciner, Benhür İrcel
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 13, Melisa Korkmaz 4, Angela 20, Elif Bayram 4, Ivankovic 13, Bradford 21, Nisa Yalçın 2, Nur Sezen Yavuz, Senay Zeybek
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 24, Melis Talay 9, Gökşen Fitik 2, Kristine 17, Naumenko 20, Feride Şevval Akalan 11, Fatmanur Karakaş 2, İlayda Güner, Yeliz Doğan
1. Periyot: 17-24
Devre: 34-48
3. Periyot: 52-62