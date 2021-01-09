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Curry Clippers'ı devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , 22 sayı geriye düştüğü mücadelede 'ı 115-105 mağlup etti. , 38 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

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Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:09 ABONE OL
Curry Clippers'ı devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, 22 sayı geriye düştüğü mücadelede Los Angeles Clippers'ı 115-105 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 38 sayı, 11 asistle "double double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 115-105 yendi.

22 sayı geriden gelerek kazanan Warriors'ta Andrew Wiggins 16, Eric Paschall 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Clippers'ta Paul George'un 25 sayı, 7 asist ve Kawhi Leonard'ın 24 sayı, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

UTAH JAZZ, KULÜP ÜÇ SAYI REKORUNU KIRDI

Utah Jazz, 25 üç sayı isabetiyle kulüp rekorunu kırdığı maçta Milwaukee Bucks'ı 131-118 mağlup etti.

Jazz'da Donovan Mitchell 32, Jordan Clarkson 26, Bojan Bogdanovic ise 20 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 8 ribaunt ve Khris Middleton'ın 31 sayı, 10 ribauntluk performansları kazanmak için yeterli olmadı.

LAKERS EVİNDE KAZANDI

Son şampiyon Los Angeles Lakers ise sahasında Chicago Bulls'u 117-115 yendi.

Bu sezonki 7. galibiyetini alan Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 17'şer sayılık katkı sağladı.

Bulls'ta Zach LaVine 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Wendell Carter Jr. 23, Thaddeus Young 15 sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 110-105

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 89-101

Boston Celtics-Washington Wizards: 116-107

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 110-118

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 118-131

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 115-110

Houston Rockets-Orlando Magic: 132-90

Sacramento Kings--Toronto Raptors: 123-144

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-105

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 117-115

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Curry Clippers'ı devirdi!
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