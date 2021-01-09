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Ormanspor'u deplasmanda devirdi!

'nin 16. haftasında , deplasmanda 'u 72-63 yendi.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 17:28 ABONE OL
Fenerbahçe Beko Ormanspor'u deplasmanda devirdi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda OGM Ormanspor'u 72-63 yendi.

İki takımın da hücumda rahat sayı bularak başladığı maçın ilk 5 dakikası Fenerbahçe Beko'nun 14-13'lük üstünlüğüyle geçildi. Savunmaların devreye girmeye başladı kalan bölümde OGM Ormanspor skorda dengeyi yakaladı ve ilk çeyrek 21-21 berabere bitti.

İkinci çeyrekte iki takım da hücumda kolay top kayıpları yaptı. Boyalı alanı daha etkili kullanan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte tempo düştü. Sarı-lacivertliler, Ulanovas'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 41-48. Fenerbahçe Beko, son periyoda 54-49'luk üstünlükle girdi.

Son periyoda 10-2'lik seriyle başlayan OGM Ormanspor, 33. dakikada öne geçti: 59-56. Rakibine 4 dakika sayı şansı vermeyen ve 7-0 seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 37. dakikada 4 sayılık avantaj yakaladı: 59-63. Maçın son dakikasında farkı ilk kez çift hanelere (62-72) çıkaran Fenerbahçe Beko, sahadan 72-63 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Şakacı, Semih Vural, Ali Köseoğlu

OGM Ormanspor: Holloway 5, Erol Can Çinko 9, Kloff 10, Kikanovic 15, Hagins 3, Efe Ergi Tırpancı 2, Kidd 17, Kadir Bayram, Cevher Özer 2

Fenerbahçe Beko: De Colo 14, Guduric 13, Ulanovas 12, Barthel 9, Ahmet Düverioğlu 10, Hamilton 4, Melih Mahmutoğlu 8, Tarık Biberoviç 2, Berkay Candan, Ali Muhammed

1. Periyot: 21-21

Devre: 34-38

3. Periyot: 49-54

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Fenerbahçe Beko Ormanspor'u deplasmanda devirdi!
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