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Hatay’ın meleklerinden önemli galibiyet 87-60

16. haftasında, takımını konuk eden Hatay Büyükşehir Belediyesi kadın basketbol takımı rakibini 87-60 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 9.1.2021 19:02 ABONE OL
Hatay’ın meleklerinden önemli galibiyet 87-60

Hafta arasında Hakan Acer ile yollarını ayıran ve Başantrenörlüğe Ekin Baş'ı getiren Mavi Beyazlılar Antakya Spor Solunda Bir Evim Elazığ İl Özel İdare takımını konuk etti. Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-17, ilk yarısını da 43-33 önde kapattı. karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın 3'üncü periyodunu 67-49, karşılaşmayı da 87-60 kazanarak önemli bir galibiyet almış oldu.

SALON: Antakya

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Tolga Edis, Selda Esen

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Canada 9, Kübra İmren Siyahdemir 9, Özge Yavaş 13, Gizem Başaran 4, Gamze Güzel, Prince 2, Ben Abdelkader 21, Gueye 29, İdil Türk, Derin Yaya

BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Gamze Takmaz, Nazlı Güngör, Nuran Tutsak 1, Cannon 19, Dubljevic 19, Baric 9, Michelle 9, Naile Çırak, Sera Özelçi 3, Şuğranur Hatice Sönmez,
1. Periyot: 19-17 Devre: 43-33. Periyot: 67-49

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 13: 21 Prince (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

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Hatay’ın meleklerinden önemli galibiyet 87-60
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