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: : 69 - : 84

'nin 16. haftasında , deplasmanda 'ı 84-69 mağlup etti.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 23:35 ABONE OL
ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 69 - Frutti Extra Bursaspor: 84

Maçın ilk periyoduna etkili başlayan Beşiktaş, bulduğu sayılarla hücumda etkinliğini gösterdi. İlk periyodun ortalarından itibaren daha iyi hücum yapan Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodu 14-10 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğe karşılıklı basketlerle başlayan her iki takım da maçta üstünlük kurmaya çalıştı. Beşiktaş özellikle pota altı ve faul çizgisinden ürettiği sayılarla dikkati çekti. Frutti Extra Bursaspor içeriden ve dışarıdan ürettiği sayılarla maçta üstünlüğünü korumaya devam etti. Konuk ekip soyunma odasına 38-36 üstünlükle girmeyi başardı.

Üçüncü çeyrekte hücumda gösterdiği etkili oyunla Frutti Extra Bursaspor, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla farkı arttırdı. Konuk takım, son periyoda 10 sayı farkla 64-54 önde girdi.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, farkı daha da açarak, karşılaşmadan 15 sayı farkla 84-69 galip ayrıldı.

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ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 69 - Frutti Extra Bursaspor: 84
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