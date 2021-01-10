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LaMelo Ball'dan NBA rekoru!

'ın 19 yaşındaki oyun kurucusu LaMelo Ball, karşısındaki 22 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik performansıyla (NBA) tarihinde "triple-double" yapan en genç oyuncu oldu.

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Giriş Tarihi: 10.1.2021 11:08 ABONE OL
LaMelo Ball'dan NBA rekoru!

NBA'e 8 maçla devam edildi. Charlotte Hornets, sahasında oynadığı Atlanta Hawks mücadelesini 113-105 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Hornets'ın 2020 NBA draftında 3. sıradan seçtiği LaMelo Ball, oyuna sonradan dahil oldu ve 22 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ına imza attı.

19 yaş, 140 günlük LaMelo Ball, Markelle Fultz'u (19 yaş, 317 gün) geçerek 3 istatistikte çift hanelere ulaşan en genç NBA oyuncusu unvanını aldı.

P.J. Washington 22 sayı, 7 ribaunt, 6 blok, Terry Rozier de 23 sayı, 4 top çalmayla Hornets'ın galibiyetine önemli rol oynadı.

Hawks cephesinde Cam Reddish 21 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, DeAndre Hunter 20 sayı, 8 ribaunt ve Trae Young 15 sayı, 10 asist üretti.

CEDİ, BUCKS'A KARŞI 9 SAYIYLA OYNADI

Sakatlığı bulunan yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers'ı 100-90 mağlup etti.

Ev sahibi Bucks'ı galibiyete, 27 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Khris Middleton ve 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Bobby Portis taşıdı.

Cavaliers'ta Andre Drummond'ın 26 sayı, 24 ribaunt ve Damyean Dotson'ın 21 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Maça ilk 5'te başlayan Cedi Osman ise 9 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 103-115

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 117-125

Washington Wizards-Miami Heat: 124-128

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 113-105

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-90

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 122-125 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 112-98

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 99-125

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LaMelo Ball'dan NBA rekoru!
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