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Darüşşafaka Brindisi'ye evinde kaybetti!

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'ye 87-83 mağlup oldu.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 00:03 ABONE OL
Darüşşafaka Brindisi'ye evinde kaybetti!

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'ye 87-83 mağlup oldu.

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen, 4. mağlubiyetini yaşadı. Happy Casa Brindisi ise 4. galibiyetini aldı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Andrei Sharapa (Belarus), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)

Darüşşafaka Tekfen: Buford 10, Jerrett 16, Luther 2, Magette 10, Doğuş Özdemiroğlu 14, Andrews 28, Berk Demir 3, Erkan Veyseloğlu, Görkem Doğan, Emircan Koşut, Troy Selim Sav

Happy Casa Brindisi: Gaspardo 2, Harrison 24, Perkins 4, Willis 10, Thompson 11, Zanelli 11, Krubally 10, Udom 10, Bell 5

1. Periyot: 27-19

Devre: 40-39

3. Periyot: 63-57

Beş faulle çıkanlar: 37.14 Doğuş Özdemiroğlu, 39.30 Magette (Darüşşafaka Tekfen)

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Darüşşafaka Brindisi'ye evinde kaybetti!
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