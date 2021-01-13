Fenerbahçe BEKO durdurulamıyor

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı 96-76 mağlup etti. İlk çeyreği 28-18 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devreye 51-41 üstün gitti. Tempoyu iyice arttıran Kanarya, üçüncü periyodu 75-56, maçı da 20 sayı farkla 96-76 kazandı. Karşılaşmanın en skoreri, 27 sayı atan Nando De Colo oldu. Fenerbahçe bu sonuçla Avrupa Ligi'nde üst üste 4. galibiyetini elde etti.THY Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes, ALBA Berlin'i muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 84-76 devirdi. İlk çeyrek 18-18'lik eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta hücumda Lo ve Granger'la skor üreten Alman ekibi, devreye 44-36 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte Efes fırtınası vardı. Micic ile peş peşe üç sayılık basketler bulan lacivert-beyazlılar, son bölüme 62-53 önde gitti. Parkeden de 84-76 galip ayrıldı ve üst üste 2. maçını kazandı. Larkin, Micic ve Moerman 15 sayıyla oynadı.