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Kyle O’Quinn 'da

, 8 yıl NBA'de forma giyen deneyimli pivot Kyle O’Quinn'i sezon sonuna kadar transfer ettiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu, son NBA sezonunu ise 2019-20’de ekibinde geçirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 13:23 ABONE OL
Kyle O’Quinn Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, uzun yıllar NBA'de forma giyen 30 yaşındaki pivot Kyle O'Quinn'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

26 Mart 1990 tarihinde New York'ta dünyaya gelen Kyle O'Quinn, basketbol kariyerine kolej yıllarında Norfolk State Spartans ile başladı. 2008-2012 yılları arasında Norfolk State forması giyen O'Quinn, bu süreçte ribaund ve blok istatistiklerinde kendi konferansının en değerli isimlerinden biri olurken, kolejin en önemli savunmacılarından biri olarak anılmaya başladı. Başarılı bir kolej kariyeri geçiren O'Quinn, 2012 yazında düzenlenen NBA seçmelerinde 2. tur 49. sıradan Orlando Magic tarafından seçildi.

2012-2015 yılları arasında Orlando Magic, 2015-2018 yılları arasında da New York Knicks formaları giyen O'Quinn, 2018-19'da ise Indiana Pacers'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, son NBA sezonunu ise 2019-20'de Philadelphia 76ers ekibinde geçirdi.

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Kyle O’Quinn Fenerbahçe Beko'da
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