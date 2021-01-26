CANLI | Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague'de oynadığı son 6 maçı kazanarak çıkışa geçti.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.