CANLI | Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague'de oynadığı son 6 maçı kazanarak çıkışa geçti.
Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.
Maccabi Playtika Tel Aviv ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.
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FENERBAHÇE BEKO 26-21 MACCABİ PLAYTİKA TEL AVİV