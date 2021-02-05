Fenerbahçe Beko - Zenit (Canlı Skor)

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Rus ekibi Zenit'i konuk ediyor.

Bu müsabaka öncesi 8 maçlık galibiyet serisi yakalayarak ligin en formda takımlarından olan Fenerbahçe Beko'nun 13 galibiyeti ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 2 maç eksiği olan Zenit'in ise 13 galibiyet ve 8 mağlubiyeti var. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zenit'i 73-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler geçen hafta da yine Rus temsilcisi Khimki'yi deplasmanda 107-76 yendi.

Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO 25-25 ZENİT | İLK ÇEYREK SONUCU

FENERBAHÇE BEKO 30-32 ZENİT | İKİNCİ ÇEYREK OYNANIYOR