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- (Canlı Skor)

'in 24. haftasında , Rus ekibi 'i konuk ediyor. Bu müsabaka öncesi 8 maçlık galibiyet serisi olan Fenerbahçe Beko'nun 13 galibiyeti ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 2 maç eksiği olan Zenit'in ise 13 galibiyet ve 8 mağlubiyeti var. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 5.2.2021 20:42 Son Güncelleme: 5.2.2021 21:15 ABONE OL
Fenerbahçe Beko - Zenit Canlı Skor

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Rus ekibi Zenit'i konuk ediyor.

Bu müsabaka öncesi 8 maçlık galibiyet serisi yakalayarak ligin en formda takımlarından olan Fenerbahçe Beko'nun 13 galibiyeti ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 2 maç eksiği olan Zenit'in ise 13 galibiyet ve 8 mağlubiyeti var. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zenit'i 73-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler geçen hafta da yine Rus temsilcisi Khimki'yi deplasmanda 107-76 yendi.

Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO 25-25 ZENİT | İLK ÇEYREK SONUCU

FENERBAHÇE BEKO 30-32 ZENİT | İKİNCİ ÇEYREK OYNANIYOR

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Fenerbahçe Beko - Zenit (Canlı Skor)
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