NBA'de Utah Jazz, Indiana Pacers'ı devirdi! Donovan Mitchell ve Rudy Gobert maça damga vurdu

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, Pacers karşısında 103-95 kazanarak art arda 4. olmak üzere 19. galibiyetini aldı.
Jazz'da Donovan Mitchell 27 sayı, 11 asist, Rudy Gobert 16 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Peş peşe 3. olmak üzere 12. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Domantas Sabonis 20, Doug McDermott 18 sayı kaydetti.
KINGS, CLIPPERS ENGELİNİ AŞTI
Sacramento Kings, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 113-110'luk skorla geçerek üst üste 4, sezonun ise 12. galibiyetine ulaştı. Kings'te De'Aaron Fox 36, Buddy Hield 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Clippers'ta Lou Williams'ın 23, Kawhi Leonard'ın 20 sayısı sezonun 8. yenilgisini engelleyemedi.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 119-97
Indiana Pacers-Utah Jazz: 95-103
New York Knicks-Miami Heat: 103-109
Phoenix Suns-Boston Celtics: 100-91
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 110-113