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deplasmanda kazandı

'nin 21. haftasında , 'u 94-83 mağlup etti.

AA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 19:56 ABONE OL
Anadolu Efes deplasmanda kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup etti.

Büyükçekmece Basketbol: 83 - Anadolu Efes: 94

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Büyükçekmece Basketbol: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri Karlı

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13, Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1

1. Periyot: 19-21

Devre: 36-45

3. Periyot: 60-72

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Anadolu Efes deplasmanda kazandı
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