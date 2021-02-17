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Anadolu Efes'in rakibi

'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, 25. hafta mücadelesinde sahasında, Yunanistan'ın ekibini ağırlayacak. Anadolu Efes, bu karşılaşma ile Avrupa'da 710. maçına çıkmış olacak.

AA
Giriş Tarihi: 17.2.2021 10:12 Son Güncelleme: 17.2.2021 10:26 ABONE OL
Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de ülkemizi temsil eden Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, turnuvanın 25. haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 13 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Ligde 11 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayan Olympiakos ise 12. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 84-79'luk skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 710. MAÇINA ÇIKIYOR

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 710. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 709 karşılaşmada 401 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 462. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 461 karşılaşmada 244 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

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Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos
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