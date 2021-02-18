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Anadolu Efesn evinde 'u ağırlıyor! -CANLI-

25. hafta maçında evinde Yunan temsilcisi 'u ağırlıyor. Zorlu maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz. Maçta Efes'in üstünlüğü devam ediyor.

Giriş Tarihi: 18.2.2021 21:06 Son Güncelleme: 18.2.2021 21:35 ABONE OL
Anadolu Efesn evinde Olympiakos'u ağırlıyor! -CANLI-

THY Euroleague'de 1 haftalık aradan sonra heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes evinde Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırlıyor. Zorlu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz. İlk yarıyı Efes, Olympiakos karşısında 43-34'lük skorla önde tamamladı. Maçta 3. çeyrek oynanıyor.

CANLI - 3. ÇEYREK OYNANIYOR

Anadolu Efes: 50

Olympiakos: 38

İlk yarıda Shane Larkin 11 ve Beaubois 9 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

İlk çeyrek

Efes: 11

Olympiakos: 26

İkinci Çeyrek

Efes: 32

Olympiakos: 8

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Anadolu Efesn evinde Olympiakos'u ağırlıyor! -CANLI-
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