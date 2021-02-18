Anadolu Efesn evinde Olympiakos'u ağırlıyor! -CANLI

THY Euroleague'de 1 haftalık aradan sonra heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes evinde Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırlıyor. Zorlu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz. İlk yarıyı Efes, Olympiakos karşısında 43-34'lük skorla önde tamamladı. Maçta 3. çeyrek oynanıyor.
CANLI - 3. ÇEYREK OYNANIYOR
Anadolu Efes: 50
Olympiakos: 38
İlk yarıda Shane Larkin 11 ve Beaubois 9 sayıyla öne çıkan isimler oldu.
İlk çeyrek
Efes: 11
Olympiakos: 26
İkinci Çeyrek
Efes: 32
Olympiakos: 8