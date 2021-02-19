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: Fenerbahçe Alman temsilcisi Alba Berlin'i konuk ediyor -CANLI-

'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbaçhe Beko bugün evinde Alman temsilcisi Alba Berlin'i konuk ediyor. 9 maç üst üste kazanan , bu maçı da kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz. Maçta Fenerbahçe Beko ilk yarıyı 45-42 önde tamamladı.

Giriş Tarihi: 19.2.2021 20:45 Son Güncelleme: 19.2.2021 21:50 ABONE OL
THY Euroleague: Fenerbahçe Alman temsilcisi Alba Berlin'i konuk ediyor -CANLI-

THY Euroleague'in ilk15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 14 galibiyete ulaşarak kendisin toparlamayı başardı. Ligde rakiplerine 10 kez yenilen Fenerbahçe Beko, Eurolegue puan durumunda 7. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı son karşılaşmada rakibi Zenit'i 92-84 mağlup etmişti.

CANLI SKOR (İlk yarı sona erdi)

Fenerbahçe Beko: 53

Alba Berlin: 55

İlk çeyrek

Fenerbahçe Beko: 24

Alba Berlin: 22

İkinci çeyrek

Fenerbahçe Beko: 21

Alba Berlin: 20

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THY Euroleague: Fenerbahçe Alman temsilcisi Alba Berlin'i konuk ediyor -CANLI-
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