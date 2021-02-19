THY Euroleague: Fenerbahçe Alman temsilcisi Alba Berlin'i konuk ediyor -CANLI

THY Euroleague'in ilk15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 14 galibiyete ulaşarak kendisin toparlamayı başardı. Ligde rakiplerine 10 kez yenilen Fenerbahçe Beko, Eurolegue puan durumunda 7. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı son karşılaşmada rakibi Zenit'i 92-84 mağlup etmişti.
CANLI SKOR (İlk yarı sona erdi)
Fenerbahçe Beko: 53
Alba Berlin: 55
İlk çeyrek
Fenerbahçe Beko: 24
Alba Berlin: 22
İkinci çeyrek
Fenerbahçe Beko: 21
Alba Berlin: 20