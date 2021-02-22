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'ta dönemi bitti

takımlarından , ile yollarını ayırdı. Batı Konferansı'nda bu sezon çıktığı 31 maçta sadece 7 galibiyet alan Minnesota'nın hafa içi yeni antrenörü takımın başına getireceği ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 12:08 ABONE OL
Minnesota Timberwolves'ta Ryan Saunders dönemi bitti

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta başantrenör Ryan Saunders'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla Saunders'ın görevine son verildiği ve yerine geçecek başantrenörün hafta içinde duyurulacağı belirtildi.

Washington Wizards'ta 2009-2014, Minnesota Timberwolves'ta ise 2014-2019 yılları arasında yardımcı antrenörlük yapan 34 yaşındaki Ryan Saunders, 2019'dan bu yana ise Timberwolves'ta başantrenörlük görevini üstlenmişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors'ın yardımcı antrenörü Chris Finch'i başantrenör görevine getirmek için görüşmelere başladı.

Bu sezon 31 maçta sadece 7 kez kazanan Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.

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Minnesota Timberwolves'ta Ryan Saunders dönemi bitti
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