Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Euroleague'de Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisi!

Euroleague'de Beko- derbisi!

'de 26. hafta maçları başlıyor. Basketbolseverlerin dikkat kesileceği bu hafta, Beko- derbisi oynanacak.

İHA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 11:22 Son Güncelleme: 24.2.2021 11:27 ABONE OL
Euroleague'de Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisi!

THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 26 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Zenit ile Valencia Basket arasındaki mücadele ile start alacak. Ligde bu hafta Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, cuma günü Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın kapanış müsabakasında da Barcelona ile Asvel takımları karşı karşıya gelecek.

Euroleague'de geride kalan 25 haftada Barcelona zirvede yer alırken, onu CSKA Moskova ve Olimpia Milano takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 7., Anadolu Efes'te 8. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise Khimki Moskova var.

THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:

25 Şubat Cuma

20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket
22.00 Olympiakos - CSKA Moskova
22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv
22.45 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova
23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

26 Şubat Cuma

20.45 Fenerbahçe - Anadolu Efes (beIN SPORTS Haber)
21.00 Baskonia - Kızılyıldız
22.00 ALBA Berlin - Panathinaikos
23.00 FC Barcelona - Asvel

EN ÇOK OKUNANLAR

İrem Derici aradığı aşkı ünlü oyuncuda buldu! Aralarındaki yaş farkı olay yarattı...
Son dakika | Yüz yüze eğitimde kritik karar ve Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Sepil Çakmaklı sosyal medyadan İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını paylaştı! O yoruma öfkelendi!
Son dakika | HDP’li Dilan Taşdemir’in ismiyle ilgili çarpıcı gerçek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika: O ilimizde yeni kısıtlamalara gidildi...
SON DAKİKA | Normalleşme takviminde flaş gelişme! Okul ve kafeler ile hafta sonu...
Son dakika haberi: Uçakta katil var! Semra Aysal'ı öldüren eşi maaşını bağlatıp VİP uçmuş
MEB Ziya Selçuk SON DAKİKA duyurdu: O sınıflar Pazartesi başlıyor! İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar ne zaman açılacak?
Son Dakika Haberi - İstanbul için uyarı! Meteoroloji mühendisinden korkutan açıklama!
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri: Yasaklar ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan tarih verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Euroleague'de Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA