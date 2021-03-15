Bahçeşehir direnemedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Bahçeşehir Koleji, evinde zirveye oynayanÜst üste 3. mağlubiyetini alan Kırmızı Ejderhalar, ilk iki dakikaya 3-0'lık üstünlükle başladı. Çeyreğin orta bölümünde Green'in hücumda liderliği ele geçirmesiyle Bahçeşehir, 11-4 öne geçti. TV molasına bu skorla girilirken ev sahibi, İsmet ve Stimac'la oyunun kontrolünü elinde tuttu.İkinci periyotta bitime 4 dakika kala F.Bahçe, 24-20'lik üstünlüğü ele geçirdi.Erkan'ın ribauntlarıyla oyunda kalan Kırmızı Ejderhalar, devrenin ilk üç dakikasını 42-31 geride geçti. Çeyreğin sonuna doğru De Colo'nun sayılarıyla sarı-lacivertliler devreyi 13 sayı önde bitirdi.Green (16) ve Erkan (9) ile tutunmaya çalışsa da iyi savunma yapan Fenerbahçe,çift haneye ulaştığı maçtan 61-78 mağlup ayrıldı.iyi başladıklarını ancakkontrolü ellerinde tutamadıklarınıifade eden Bahçeşehir KolejiBaşantrenörü Erhan Ernak, şu ifadelerikullandı: "Ribaundlardaki kontrolümüzükaybedince oyunda da geridüştük. Fenerbahçe verdiğimiz ribaundları,ikinci şans sayılarıyla birleştirdi veoyunu kontrol etti.Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 102-63 mağlup etti. Efes ligde 23 galibiyete ulaşırken Gaziantep ekibi 12. kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Maça Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 23-20 önde geçerken, soyunma odasına 42-35 üstün gitti.Son periyotta Gaziantep'te sakatlanan Doğan sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti.Büyükçekmece-Bursaspor: 68-73.