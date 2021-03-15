Bahçeşehir direnemedi

Mücadeleye iyi başlayan Bahçeşehir, De Colo ve O’Quinn’e engel olamayınca üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Ev sahibinde Green’in 16 sayısı yenilgiyi önleyemezken, Erkan da 9 sayıda kaldı
Giriş Tarihi: 15.3.2021ABONE OL
ING Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Bahçeşehir Koleji, evinde zirveye oynayan Fenerbahçe Beko'ya 61-78yenilerek boyun eğdi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Kırmızı Ejderhalar, ilk iki dakikaya 3-0'lık üstünlükle başladı. Çeyreğin orta bölümünde Green'in hücumda liderliği ele geçirmesiyle Bahçeşehir, 11-4 öne geçti. TV molasına bu skorla girilirken ev sahibi, İsmet ve Stimac'la oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ancak F.Bahçe, üst üstebulduğu sayılarla ilk çeyreği 18- 18 eşitlikletamamladı. İkinci periyotta bitime 4 dakika kala F.Bahçe, 24-20'lik üstünlüğü ele geçirdi. Bahçeşehir Koleji'nin molayıalmasına rağmen devrenin son bölümündeseyir değişmedi ve soyunma odasınaFenerbahçe 37-25'lik avantajla gitti.
DE COLO VE O'QUINN ACIMADI
Erkan'ın ribauntlarıyla oyunda kalan Kırmızı Ejderhalar, devrenin ilk üç dakikasını 42-31 geride geçti. Çeyreğin sonuna doğru De Colo'nun sayılarıyla sarı-lacivertliler devreyi 13 sayı önde bitirdi. Son çeyrekteO'Quinn'in etkili oyunuyla sahadaniyice silinen Bahçeşehir, 65-52 geriye düştü. Green (16) ve Erkan (9) ile tutunmaya çalışsa da iyi savunma yapan Fenerbahçe, De Colo (24) ve O'Quinn'in (12) çift haneye ulaştığı maçtan 61-78 mağlup ayrıldı.
'MÜCADELEDE KONTROLÜ ELİMİZDE TUTAMADIK' KARŞILAŞMAYAiyi başladıklarını ancakkontrolü ellerinde tutamadıklarınıifade eden Bahçeşehir KolejiBaşantrenörü Erhan Ernak, şu ifadelerikullandı: "Ribaundlardaki kontrolümüzükaybedince oyunda da geridüştük. Fenerbahçe verdiğimiz ribaundları,ikinci şans sayılarıyla birleştirdi veoyunu kontrol etti. Onlara sezonunkalan bölümünde başarılar diliyorum.Biz de hemen, haftayaoynayacağımız Galatasaraymaçına hazırlanacağız."
ANADOLU EFES RAKİBİNİ EZDİ ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 102-63 mağlup etti. Efes ligde 23 galibiyete ulaşırken Gaziantep ekibi 12. kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Maça Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 23-20 önde geçerken, soyunma odasına 42-35 üstün gitti. Rakibine kolay sayı şansı vermeyenİstanbul ekibi, 3. periyodun sonundafarkı 26'ya çıkardı: 73-47 ve maçı da 102-63 kazandı. Son periyotta Gaziantep'te sakatlanan Doğan sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti. Diğer sonuç: Büyükçekmece-Bursaspor: 68-73.