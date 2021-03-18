Avrupa derbisinde Fener farkı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Kanarya, Cimbom’a 17 sayı fark atıp Dörtlü Final’e göz kırptı. 32 sayı kaydeden Alina Iagupova galibiyette başrolü oynadı
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 91-74 mağlup etti. İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan mücadeleye iyi başlayan Kanarya, ilk periyodu 19-15 üstün tamamladı. Savunmasını sertleştirenCimbom, 17. dakikada 35-34öne geçse de F.Bahçe soyunmaodasına 44-41 avantajlı girdi. İkinci yarıda Ukraynalı Alina Iagupova'nın performansıyla farkı artıran sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 91-74 kazandı. Kanarya, yarın oynanacak rövanş öncesi Dörtlü Final'e kalmak için 17 sayılık bir avantaj yakaladı. Karşılaşmayı 32 sayı, 7asist ve 4 ribauntla tamamlayan Iagupova, maçın en skorer oyuncusu oldu. Prince'in20 sayısı ise sarı-kırmızılı takıma yetmedi.