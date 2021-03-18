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Giriş Tarihi: 18.3.2021

Avrupa derbisinde Fener farkı!

Avrupa derbisinde Fener farkı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Kanarya, Cimbom’a 17 sayı fark atıp Dörtlü Final’e göz kırptı. 32 sayı kaydeden galibiyette başrolü oynadı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 91-74 mağlup etti. İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan mücadeleye iyi başlayan Kanarya, ilk periyodu 19-15 üstün tamamladı. Savunmasını sertleştiren Cimbom, 17. dakikada 35-34 öne geçse de F.Bahçe soyunma odasına 44-41 avantajlı girdi. İkinci yarıda Ukraynalı Alina Iagupova'nın performansıyla farkı artıran sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 91-74 kazandı. Kanarya, yarın oynanacak rövanş öncesi Dörtlü Final'e kalmak için 17 sayılık bir avantaj yakaladı. Karşılaşmayı 32 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla tamamlayan Iagupova, maçın en skorer oyuncusu oldu. Prince'in 20 sayısı ise sarı-kırmızılı takıma yetmedi.

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Avrupa derbisinde Fener farkı!
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