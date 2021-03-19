Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş Kulübünden "kural hatası" başvurusunu reddeden TBF'ye tepki!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:20 Son Güncelleme: 19.3.2021 09:23

Beşiktaş Kulübünden "kural hatası" başvurusunu reddeden TBF'ye tepki!

AA
Beşiktaş Kulübünden kural hatası başvurusunu reddeden TBF'ye tepki!

, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), siyah-beyazlı ekibin 'nde TOFAŞ ile oynadığı müsabakada "kural hatası" yapıldığına ilişkin başvurusunu reddetmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübünden "kural hatası" başvurusunu reddeden TBF'ye tepki açıklaması geldi. Yapılan açıklamanın detayları şu şekilde...

"TBF, TÜRK BASKETBOL TARİHİNDE "KARA PERŞEMBE" OLARAK HATIRLANACAK SKANDAL BİR KARAR VERDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın TOFAŞ ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde 'Kara Perşembe' olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, bir hakemini korumak adına almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar bizim için yok hükmündedir." denilen açıklamada, "Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan, Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir. Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen ve bizim için yok hükmünde olan bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası!
Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor! Kazançları adeta dudak uçuklattı!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
SON DAKİKA | Hıncal Uluç'tan flaş sözler! 'Bazı Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyon olmasın diye yenilmeyi istiyor...'
Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz
Son dakika | O şirketlere müjde: 10 yıl boyunca vergi yok!
Son dakika: Tokkal ailesi katledilmişti! Dehşet otopside de ortaya çıktı
Son Dakika Haberler: Mustafa Sandal ile Defne Samyeli arasında sular durulmuyor! Hakaret iddiasından hakim karşısına çıktı!
Fenerbahçe'den son dakika Erol Bulut iddiası: Beşiktaş derbisinden sonra yerine gelecek isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Kulübünden "kural hatası" başvurusunu reddeden TBF'ye tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA